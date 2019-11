Dader steekpartij London Bridge was veroordeeld, redenen voor vrijlating onduidelijk

Britse media proberen zaterdag meer te weten te komen over Usman Khan, de dader van de dodelijke steekpartij op de London Bridge vrijdagavond. De politie beschouwt het incident als een terreuraanslag en onderzoekt de woning van de 28-jarige man, in het graafschap Staffordshire. Khan werd in 2012 veroordeeld voor een aan terrorisme gerelateerd misdrijf, maar was sinds december 2018 vrij.

Khan werd zes jaar geleden samen met acht anderen veroordeeld voor het plan om aanslagen te plegen op de London Stock Exchange, het parlementsgebouw en hooggeplaatste politieke figuren. Khan bekende dat hij betrokken was geweest bij de voorbereiding van „terroristische daden”. Geluidsopnames wezen uit dat hij interesse had in „martelaarschap”, volgens persbureau AP. Khan werd in december 2018 onder voorwaarden vrijgelaten. Op dat moment zou hij de helft van zijn straf hebben uitgezeten; het is volgens de autoriteiten niet duidelijk hoe zijn vrijlating tot stand is gekomen.

Britse politici hebben kritiek geuit op die gang van zaken rond Khans straf. Premier Boris Johnson zei zaterdagochtend, toen hij de plek van de aanval bezocht, dat hij meermaals had gepleit „tegen de fout om gevaarlijke criminelen vervroegd vrij te laten”. Khan zou sinds zijn vrijlating een elektronische enkelband hebben gedragen.

Overmeesterd door veroordeelde criminelen

Khan begon zijn aanval vrijdag in Fishmonger’s Hall, een groot pand aan de London Bridge. Daar was op dat moment een bijeenkomst bezig van Learning Together, een organisatie die zich bezighoudt met de rehabilitatie van veroordeelde criminelen. De club organiseert lessen in meerdere Britse gevangenissen. Khan zou een genodigde zijn geweest en na afloop van een van de workshops twee messen tevoorschijn hebben getrokken.

Bij de steekpartij zijn een man en een vrouw gedood. Drie mensen raakten gewond, van wie één in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, schrijft AP. De autoriteiten hebben geen namen van de slachtoffers bekend gemaakt. De politie laat zaterdag weten nog op zoek te zijn naar getuigen die zich tijdens het incident in Fishmonger’s Hall bevonden.

De dader werd buiten op de London Bridge overmeesterd, volgens Britse media zoals The Guardian door andere deelnemers aan de conferentie. Op een filmpje dat veelvuldig op sociale media is gedeeld is te zien dat de burgers gebruik maakten van een brandblusser en zelfs een antieke narwal-slagtand, die aan de muur van de Hall was bevestigd. Een van de mannen die Khan tegen de grond werkte is veroordeeld voor moord en had een dag verlof om het Learning Together-evenement bij te wonen. Khan, die een nep-bomgordel droeg, werd daarna doodgeschoten door de politie.