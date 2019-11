Vitesse-trainer Leonid Sloetski per direct weg na nederlaag bij Heerenveen

De trainer van Vitesse, Leonid Sloetski, heeft per direct zijn ontslag bij de Arnhemse club ingediend. Dat meldt persbureau ANP. Vitesse verloor vrijdag bij Heerenveen zijn vijfde eredivisiewedstrijd op rij. Sloetski zou zijn beslissing meteen na het met 3-2 verloren duel hebben meegedeeld aan zijn spelersgroep.

De Russische coach kwam tot het besluit nadat hij vrijdag het negatieve clubrecord van vijf verlieswedstrijden evenaarde. „Ik heb een mooie tijd gehad in Nederland”, zei Sloetski volgens ANP. „Nu heeft de club iemand anders nodig om de zaak weer op het juiste spoor te krijgen.” Vitesse staat momenteel zevende in de eredivisie. De Arnhemmers verloren ook hun laatste wedstrijd in de KNVB Beker.

‘Hero to zero’

Sloetski, die in 2015 en 2016 bondscoach was van het Russische elftal, zei tegen ANP dat hij in zijn loopbaan als trainer nog niet eerder zo vaak achter elkaar had verloren.

„In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten. Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van ‘hero to zero’ gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen.”

Namens de spelers zei doelman Remko Pasveer volkomen verrast te zijn. „Het is moeilijk om nu meteen op dit nieuws te reageren. De trainer kwam de kleedkamer binnen en maakte meteen zijn beslissing duidelijk. Vervolgens liep hij weg”, aldus Pasveer. „Het is moeilijk. Hij heeft zijn ziel en zaligheid voor deze club gegeven. Dit geeft ons als spelers een slecht gevoel. We hadden vanavond de zaken na al die nederlagen om moeten draaien.”

Oud-profvoetballer Sloetski begon in maart 2018 bij Vitesse. Vorig jaar eindigde de club onder zijn leiding als vijfde, waardoor de Arnhemmers mochten deelnemen aan de play-offs om zich te plaatsen voor Europees voetbal. Eerder trainde hij niet alleen de Russische voetbalploeg, maar ook CSKA Moskou. Met die Russische topploeg werd hij driemaal landskampioen.