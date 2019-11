Vincent Vegt (18): ‘Soms denk ik: wat zien we er al oud uit’

Behang eraf

„Ik woon net op kamers in Wageningen. De eerste weken sliep ik op een luchtbedje, drie weken geleden was de grote verhuizing. Behang eraf, schilderen, kastjes eraf. Nu is het eindelijk míjn kamer. Mijn moeder heeft het er denk ik zwaarder mee dat ik uit huis ben dan ik. We waren altijd samen, altijd met zijn tweeën. Ik hoef haar maar aan te kijken of ze weet wat ik bedoel. Haar vriend heeft me geholpen met de verhuizing. Toch wel handig, mijn moeder kan geen elektriciteitsdraden verleggen. Met mijn vader heb ik een prima band maar ik zie hem maar vijf, zes keer per jaar. Ik app wel met hem. Op papier heb ik geen vader, hij heeft me nooit erkend.”

Foto Khalid Amakran Naam: Vincent Vegt (18), Wageningen Is: eerstejaars bedrijfs- en consumentenwetenschap Woont met: vier studenten: twee jongens, twee meisjes Moeder: secretaresse in ziekenhuislaboratorium Vader: lasser

Wereldreis

„Alles verandert, het gaat zo snel opeens. Soms denk ik: wat zien we er al oud uit. Iedereen gaat zijn eigen weg volgen, zie je op Snapchat. De een zit in Groningen, de ander in Amsterdam, de volgende is een wereldreis aan het maken. Ik ben best vaak bang dat ik de verkeerde keuzes maak. Vijftien van de vijftig uit mijn eindexamenklas hebben een tussenjaar genomen. Ik niet want ik wist toch al wat ik wilde studeren. Ik heb wel erg getwijfeld. Bij een fotowedstrijd van het Rijksmuseum voor middelbare scholieren zat ik bij de laatste vijf. Maar de foto-academie zou me 50.000 euro voor drie jaar kosten, het is een particuliere school. Mijn moeder betaalt nu mijn collegegeld, boodschappen moet ik zelf betalen. Ik wil nog werk zoeken, dan hoef ik minder te lenen. Op de middelbare school was mijn bijbaan penningmeester van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Daar heb ik zóveel van geleerd. Mede door onze lobby is de rekentoets afgeschaft.”

Ontgroening

„Ik ben lid geworden van het corps. De ontgroening was heftig, maar ik denk dat het twintig jaar geleden heftiger was. We moesten ervoor tekenen dat we geen alcohol dronken, als je betrapt werd moest je meteen weg. Je mocht ook niet roken. Er worden voornamelijk negatieve dingen gepubliceerd over ontgroeningen, dat is wel jammer. Ik merk dat mensen een vooroordeel hebben over studentenverenigingen. Ik ben juist blij dat ik lid ben. In Wageningen ga je uit bij verenigingen, als je geen lid wordt ben je best alleen.”

Insecten

„We eten samen in mijn huis – met wie thuis is. Laatst had ik zin om pizza te maken, dan app ik: wie eet er mee? Beetje zoals in een gezin. Als ik kook wil ik graag iets nieuws maken, ik lees hele receptenboeken door. Veel mensen eten hier vegetarisch of veganistisch. We moesten laatst ook een schrijfopdracht maken over de eiwit-transitie naar insecten. Ik vind het zelf te leuk om alles uit te proberen, ik wil niet gelimiteerd worden. Maar misschien ben ik na een jaar zo beïnvloed dat ik ook geen vlees meer eet.”

Dit zegt zijn moeder „Ik ben onwijs trots op wat Vincent kan, doet en durft. De weg naar zijn studiekeuze was lang, er is zoveel tegenwoordig en de middelbare school begeleidt niet of nauwelijks. Hij heeft ook een heel brede interesse. Het fijne van de studie die hij nu doet, is dat hij er nog alle kanten mee op kan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2019