Twee verdachten geweld Gorinchem verdacht van poging tot doodslag

Twee jongens die zijn aangehouden in de zaak rondom de mishandelingen in Gorinchem worden verdacht van poging tot doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. Van de vijf verdachten die deze week zijn aangehouden, blijven drie jongens van veertien en vijftien jaar mogelijk nog zeker twee weken in voorarrest. De andere twee van veertien en vijftien jaar zijn onder voorwaarden vrijgelaten.

De vijf worden verdacht van openlijke geweldpleging. Twee van hen worden bovendien verdacht van poging tot doodslag, omdat zij in de richting van het hoofd en lichaam van hun slachtoffer schopten en sloegen. Daarnaast wordt één jongen verdacht van bedreiging met een mes. Voor de twee jongens die zijn vrijgelaten geldt dat zij naar school gaan en geen contact hebben met medeverdachten. Zij blijven verdachte.

Vorige week gingen beelden rond op sociale media van een vechtpartij in het Gijs van Andelpark in Gorinchem. Op die beelden was te zien dat vijftien tot twintig tieners drie leeftijdsgenoten om de beurt aanvielen, ook toen de slachtoffers al op de grond lagen. Uiteindelijk stuitte de politie op beelden van meerdere vechtpartijen met dezelfde dadergroep. De meeste incidenten speelden zich af in of rondom het park. De aanleiding voor de mishandelingen is nog onduidelijk. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden opgepakt.

