Tientallen doden bij protesten in Irak

De Iraakse veiligheidsdiensten hebben donderdag zo’n veertig demonstranten doodgeschoten op een van de bloedigste protestdagen tot nu toe. Dat melden persbureaus Reuters en AP op basis van lokale woordvoerders van hulpdiensten. De doden vielen in hoofdstad Bagdad en in het zuiden van Irak.

Volgens de officiële schattingen vielen donderdagochtend meteen 25 dodelijke slachtoffers en 250 gewonden in de Zuid-Irakese stad Nasiriyah. Het oproer ging door tot in de nacht. Politie en leger waren ingezet om gebarricadeerde wegen in economisch belangrijke regio’s open te breken.

Bekijk ook deze reeks met foto’s van de protesten in Irak

De veiligheidsdiensten openden donderdagavond het vuur op demonstranten in Najaf, zo’n 160 kilometer ten zuiden van Bagdad, om te voorkomen dat een moskee in brand werd gezet. Hierdoor vielen vijf doden en meer dan dertig gewonden. Op woensdag hadden demonstranten in Najaf een Iraans consulaat in brand gestoken. Bij de bestorming van het consulaat werd één demonstrant doodgeschoten.

De veelal jonge Iraakse demonstranten trekken door de straten in protest tegen de regering en politiek en spreken zich uit tegen corruptie en de invloed van Iran op het land. In totaal zijn er meer dan 350 doden gevallen in de anti-regeringsdemonstraties sinds begin oktober.