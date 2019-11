Bij een steekpartij in het centrum van Den Haag zijn vrijdagavond meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De Grote Marktstraat, dé winkelstraat van Den Haag, is afgesloten. De politie heeft via sociale media een opsporingsbericht laten uitgaan voor een man tussen de veertig en vijftig jaar. In de stad is veel politie op de been.

Dit bericht wordt aangevuld.