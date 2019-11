Soedan schrapt wet met strenge voorschriften vrouwen

Het kabinet van Soedan heeft donderdag een strenge wet ingetrokken die voorschreef hoe vrouwen zich moesten gedragen. Dat meldt persbureau Reuters.

De wet, ingevoerd onder het regime van oud-president Omar al-Bashir, was bedoeld om ervoor te zorgen dat vrouwen strikte islamitische sociale codes volgden. Er stond in beschreven hoe vrouwen zich moesten kleden, hoe zij zich moesten gedragen in de sociale omgang, wat hun keuzes dienden te zijn wat betreft werk en studie. Wie zich niet aan de wet hield, kon rekenen op boetes of zelfs lijfstraffen.

De oud-president had een zedenpolitie ingesteld die in de gaten hield of de burgers van het land zich aan deze wet hielden. Na maanden van protest vertrok Omar al-Bashir, die het land dertig jaar had geregeerd, afgelopen april.

Overgang

Momenteel wordt Soedan geleid door een overgangsregering, die bestaat uit burgers en militairen onder leiding van premier Abdalla Hamdok. Deze regering moet een overgang bewerkstelligen van drie jaar, waarna er nieuwe vrije verkiezingen gehouden zouden worden.

Sindsdien is het de vraag of het nieuwe Soedan er inderdaad in zal slagen de vrede vast te houden en de burgers meer vrijheid te geven. Activisten die bij het protest betrokken waren, vrezen dat de militairen nog te veel invloed zullen uitoefenen vanuit hun positie in de regering.

De overgangsregering tekende afgelopen maand een vredesakkoord met rebellengroepen. Zuid-Soedan, dat zich in 2011 afsplitste, had aangeboden hierbij te bemiddelen. Ook liet de regering weer humanitaire hulp toe in het land, wat acht jaar lang verboden was.

