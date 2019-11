Rijksrecherche onderzoekt lekken strafdossier Ruinerworld

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het lekken van het strafdossier over het geïsoleerde gezin in Ruinerwold. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. De Telegraaf publiceerde donderdag en vrijdag informatie, die de krant had verkregen door inzage van het volledige strafdossier. De publicaties doen volgens het OM „op grove wijze afbreuk aan de privacy van betrokkenen”.

De krant meldde onder meer dat de vader van het gezin, de 67-jarige Gerrit Jan van D., lange tijd een Oostenrijkse vriend met touwen aan het plafond van de hoeve hing omdat hij bezeten zou zijn door kwade geesten. Van D. zou hem ook wekenlang hebben opgesloten in een bouwkeet en alleen honing en appels te eten hebben gegeven. Daarnaast zou de vader zijn kinderen lijfstraffen en koudwaterbaden hebben gegeven.

‘Slachtoffers opnieuw geslachtofferd’

„De verantwoordelijken hebben zich geen moment bekommerd om de schadelijke gevolgen die dit kan hebben”, zegt hoofdofficier Diederik Greive in een verklaring. Met het lekken en de publicatie zijn de slachtoffers volgens justitie „opnieuw geslachtofferd”. Ook schaadt deze publicatie volgens het OM het lopende onderzoek. „Ik ben echt verontwaardigd over het blijkbaar bewuste besluit het dossier te lekken en door dit niveau van berichtgeving”, aldus Greive.

De 67-jarige Gerrit Jan van D. leefde jarenlang met zes van zijn negen kinderen een geïsoleerd bestaan in een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, witwassen, mishandeling en seksueel misbruik. Justitie onderzoekt ook de rol van Josef B., de 58-jarige huurder van de boerderij.