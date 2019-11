Ook in hoger beroep 8 jaar voor dodelijke aanrijding A10

De man die vorig jaar december een dodelijke aanrijding veroorzaakte, heeft vrijdag ook in hoger beroep acht jaar cel opgelegd gekregen. Bovendien raakt bestuurder Johnny O. zijn motorrijbewijs na vrijlating voor vier jaar kwijt.

Bij de aanrijding in december vorig jaar kwamen een motorrijder en een bijrijder om het leven. Volgens het hof in Amsterdam was er sprake van doodslag.

Aan het ongeval ging een verkeersruzie vooraf. O. werd op de Amsterdamse ringweg A10 vlak bij het Coenplein door een motorrijder afgesneden. Om een botsing te voorkomen moest O. hard remmen, waarna hij de vangrail raakte. Daarop zette hij de achtervolging in, volgens O. om het kenteken van de motorrijder te kunnen noteren. Later probeerde hij de bestuurder tot stoppen te dwingen.

O. reed vervolgens met een snelheid van 110 kilometer per uur tegen de motorrijder in kwestie aan, die daardoor ten val kwam. De bestuurder en de bijrijder overleefden de val niet. De rechters nemen het de chauffeur zeer kwalijk dat hij zich „volstrekt onaanvaardbare wijze heeft laten gaan” in reactie op het afsnijden. O. heeft altijd ontkend dat hij de motor opzettelijk had geraakt.