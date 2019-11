OM vervolgt oud-castingdirecteur Job Gosschalk niet

Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk wordt niet vervolgd voor een mogelijk zedendelict. Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De strafzaak tegen hem is geseponeerd. Eerder werd al bekend dat de persoon die Gosschalk van seksueel misbruik beschuldigde, de zaak na een mediationtraject wilde laten rusten.

Gosschalk werd eind 2017 door meerdere acteurs beschuldigd van seksueel wangedrag en grensoverschrijdend gedrag. Eén iemand besloot aangifte tegen hem te doen. Gosschalk was toen nog co-eigenaar van castingbureau Kemna Casting. Naar aanleiding van de geruchten ging Gosschalk vorig voorjaar definitief weg bij Kemna.

In 2017, kort nadat de Weinstein-affaire aan het licht was gekomen en de MeToo-beweging is ontstaan , kwam het verhaal naar buiten dat Job Gosschalk „talloze” mannen in professionele setting seksueel geïntimideerd zou hebben. Zo zei een acteur dat hij zich voor Gosschalk moesten uitkleden, en zei acteur Winston Post dat de regisseur hem gevraagd had „een potje te masturberen”.

Gosschalk bevestigde destijds dat geruchten over hem „deels” waar waren, maar zei dat het ging om „speloefeningen” zonder fysiek contact. Gosschalk is een bekende regisseur en producent. Hij produceerde onder andere de film Alles is liefde en de serie ’t Schaep met de 5 pooten.