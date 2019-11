Minister start onderzoek naar helikopters Kustwacht

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) heeft een onderzoek ingesteld naar het functioneren van de Kustwachthelikopters. Die moeten dag en nacht drenkelingen en bemanning tot ver op zee kunnen opsporen en redden.

Het leveren van deze Search and Rescue-diensten (SAR) is een internationale verplichting voor landen. Maar volgens de minister bestaat op dit moment „onvoldoende zekerheid over het functioneren van de SAR-dienstverlening”, zo schreef ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook onderzoekt de minister hoe het toezicht op de reddingsdiensten „vormgegeven moet worden”. De brief van de minister komt na eerdere verhalen van NRC over de Kustwachthelikopters. Zo raakte een verpleegkundige begin 2018 blijvend geblesseerd tijdens een oefenvlucht op zee. In de maanden erna kon niemand hem vertellen bij wie hij zijn arbeidsongeval kon melden. Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordde vorige maand Kamervragen hierover. Aanvullend komt ze nu met een onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau.

Tekortkomingen

Al sinds de aanbesteding door Rijkswaterstaat van de helikopterdiensten, in 2014, bestaat onduidelijkheid over de regelgeving. Dat staat in een proces verbaal uit 2015 van Rijkswaterstaat zelf.

Het Vlaamse bedrijf NHV dat de aanbesteding had gewonnen, bleek bovendien niet aan alle aanbestedingseisen te voldoen. Zo stond maar één verpleegkundige paraat voor twee helikopters en ontbrak een verplichte, ingebouwde infraroodcamera.

Toenmalig minister Melanie Schultz (Infrastructuur, VVD) ontkende eerst dat het bedrijf niet aan de eisen van Rijkswaterstaat voldeed, maar liet toch onderzoek doen. Daaruit bleken opnieuw tekortkomingen. Toch sprak de minister weer haar vertrouwen uit.

Dreigende stakingen

Bij NHV, dat de helikopters sinds 2014 beheert, is na het artikel over het ongeval van de verpleegkundige onrust ontstaan, onder meer over de arbeidsvoorwaarden. Piloten dreigden met stakingen.

Minister Van Nieuwenhuizen verwacht de uitkomsten van het onderzoek naar de helikopterdiensten begin 2020 te kunnen presenteren. Het andere onderzoek, naar het toezicht, noemt haar woordvoerder relevant „in verband met de voorbereidingen die op dit moment worden getroffen voor de afsluiting van nieuwe langlopende contracten voor verschillende vliegende eenheden”.