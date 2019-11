Mazelenuitbraak in Samoa eist 42 levens

Een mazelenuitbraak, veroorzaakt door lage vaccinatiegraad, heeft op Samoa tot nu toe 42 levens geëist. De slachtoffers zijn voornamelijk kinderen van onder de vier jaar oud. De eiland-republiek in de Stille Oceaan heeft twee weken geleden de noodtoestand uitgeroepen. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag.

Op dit moment zijn ruim 3.100 gevallen van mazelen bekend in Samoa. De afgelopen 24 uur kwamen er tweehonderd nieuwe gevallen bij. Er liggen 197 mazelenslachtoffers in het ziekenhuis, onder wie twintig ernstig zieke kinderen en drie zwangere vrouwen, meldt het Samoaanse ministerie van Volksgezondheid.

Vaccinatiegraad

De uitbraak kon ontstaan doordat steeds minder mensen zich laten inenten op Samoa. De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren gedaald tot slechts 31 procent. Nu zijn scholen gesloten en is de overheid een massavaccinatieprogramma gestart. De regering stelt dat er al meer dan 50.000 mensen zijn ingeënt. Er wonen zo’n 200.000 mensen op Samoa.

De vaccinatiegraad op Samoa daalde in korte tijd dramatisch. Een aantal jaar gelden was deze nog 84 procent

. Vorig jaar overleden twee baby’s kort nadat ze waren ingeënt, wat het vertrouwen in de vaccins ernstig schaadde. Het Samoaanse vaccinatieprogramma werd zelfs kortstondig opgeschort. Later bleek dat de sterfgevallen helemaal niet veroorzaakt te zijn door de vaccins.

Democratische Republiek Congo

Samoa is niet het enige land dat momenteel te kampen heeft met een grootschalige mazelenuitbraak. In de Democratische Republiek Congo heeft de ziekte dit jaar meer dan twee keer zoveel dodelijke slachtoffers gemaakt als Ebola. Van de vijfduizend sterfgevallen door de mazelen in Congo was 90 procent onder de vijf jaar oud.

In Nederland daalde de vaccinatiegraad van 2012 tot 2018. Op dit moment is de vaccinatiegraad 90,2. Volgens het RIVM moet 95 procent van de bevolking zijn ingeënt om een ziekte uit te bannen. Wanneer de vaccinatiegraad onder dat percentage zakt, lopen nog niet ingeënte baby’s (en alle niet ingeënte mensen) het risico ziek te worden.