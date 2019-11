Omdat ik twee columns achtereen over racisme schreef, had ik me voorgenomen dat vandaag niet te doen, dan zou ik geheid last krijgen met mensen die vinden dat het wel genoeg over racisme is gegaan. Voor je het weet eindig je zoals Colin Kaepernick, de fenomenale quarterback die in de VS al drie jaar werkloos op de bank zit omdat hij tijdens het zingen van het volkslied neerknielde in protest tegen politiegeweld tegen de zwarte medemens.

Marco van Basten kwam Sieg Heil-roepend voorbijzeilen en ik herhaalde: Niks. Over. Racisme. Als ik naar wintersporten keek, zat ik veilig want die worden bijna uitsluitend door witte mensen uitgeoefend dus heerst daar geen racisme. Zo volgde ik het EK curling. Mijn leliewitte column was af toen ik, bord op schoot, naar Studio Sport keek. In beeld kwamen: premier Rutte, de ministers van Justitie en van Sport, hoge omes van de KNVB, scheidsrechter Laurens Gerrets en Ahmad Mendes Moreira. Ze hadden anderhalf uur gesproken over een aanvalsplan om racisme in het voetbal aan te pakken. Mijn column schuifelde naar de prullenbak.

Het volledige gesprek dat de delegatie met de pers had gehad, vond ik op Youtube. Op het podium stonden in totaal zeven witte mannen in pak en Mendes Moreira. Als gespreksleider hadden ze Humberto Tan gevraagd omdat hij ‘neutraal’ zou zijn.

Het was duidelijk dat de politici mijn column van vorige week hadden gelezen want niet één van de daarin afgeschoten eufemismen voor racisten werd nog gebezigd. Geen „hooligans”, geen „harde kern”, geen „fanatieke supporters”. Nu zijn racisten „raddraaiers” (Grapperhaus 2x, Bruno Bruins 1x) en „leeghoofden” (Bruno Bruins 3x, KNVB 1x).

Volgens de Van Dale is een leeghoofd een „ijdel, oppervlakkig persoon” een raddraaier is een „opruier of hooligan”, een hooligan is een „gewelddadige jongere, m.n. gewelddadige voetbalsupporter”.

Als je die allemaal uit het stadion gaat weren blijft er, op de racisten na, niemand over. Leeghoofden en raddraaiers zijn niet de mensen die voetbal verpesten, je kunt er zelfs best een leuke middag mee beleven. Racisten bederven het voor iedereen.

Stap één van het aanvalsplan dat eind januari af moet zijn, is dat ze leeghoofden en raddraaiers met camera’s gaan proberen te identificeren. Edgar Davids had zijn hulp aangeboden, maar de witte mannen in pak dachten dat ze het wel zonder hem afkonden. Over ijdele, oppervlakkige personen gesproken.

Op het podium deden ze het voorkomen of ze in alles eensgezind waren, maar toen Mendes Moreira werd gevraagd naar wat hij van het gesprek vond zei hij doodleuk: „Het ging er hard maar fair aan toe, er waren veel dingen waar de meningen over verdeeld waren.” Rutte vertaalde dat als dat ze elkaar inderdaad „aan de nieren hadden geproefd”.

Dat aanvalsplan kunnen ze beter laten uitvoeren door spitsen, dan door die curlingleiders van ons. Het woord racisten viel in het hele gesprek niet één keer. Dan kunt u wel zeggen: wat maakt dat uit? Maar als je iets niet durft te benoemen, kun je het ook niet uitroeien. Zelfs holenmensen tekenden de beesten in de rotswand voor ze erop afgingen.

Carolina Trujillo is schrijfster.