Koopjesjagers en demonstranten verzamelen zich op Black Friday

Koopjesjagers kunnen vrijdag hun slag slaan tijdens Black Friday. In navolging van de oorspronkelijk Amerikaanse traditie stunten winkels over hele wereld met flinke kortingen. Niet iedereen is enthousiast over het aanbiedingenfeest. In verschillende landen zijn protesten tegen Black Friday, omdat die volgens betogers symbool staat voor het consumentisme en slecht is voor het klimaat.