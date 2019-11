Kabinet wil defensie geen politietaken laten uitvoeren

Het kabinet wil voorlopig geen militairen inzetten om politietaken uit te voeren. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vrijdag gezegd tegen persbureau ANP. De burgemeesters van de gemeenten Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug kondigden donderdag in een interview met RTV Utrecht een plan aan om defensie in te zetten bij de ondersteuning van de politie, vanwege het tekort aan agenten.

Volgens Grapperhaus zijn er „nog een hoop maatregelen” te verzinnen voordat een noodgreep nodig is. Gemeenten kunnen volgens de minister bijvoorbeeld een beroep doen op agenten van de landelijke eenheid en er kan personeel worden overgeplaatst. Ook kunnen mensen zonder politieopleiding worden ingezet voor werk waarvoor geen scholing vereist is.

Door de toegenomen hoeveelheid werk en door vergrijzing kampen veel eenheden van de politie met personeelstekorten. Amsterdam maakte woensdag bekend specialistische politieteams op te heffen en sommige politiebureaus ‘s nachts te sluiten. Ook in Rotterdam en Utrecht werden vorige week maatregelen aangekondigd als gevolg van onderbezetting. In Den Haag wordt volgende week besloten hoe de capaciteitsproblemen worden aangepakt.

Lees ook: Politie Limburg kan ontvangst koning én Jezus niet aan

Andere taken

De drie burgemeesters uit de provincie Utrecht dienen vrijdagmiddag een motie in op een algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Naast hulp van defensie vragen ze in hun plan ook om structureel meer geld. De burgemeesters vragen de militairen niet om de straat op te gaan maar om te helpen met andere taken zoals beveiliging en bewaking. „We willen namelijk gewoon blauw zien op straat”, zei burgemeester Sjoerd Potters tegen RTV Utrecht.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum in september zijn alle eenheden van de politie ingeschakeld bij het beveiligen van advocaten en magistraten. Die extra vraag zorgt ervoor dat de bestaande tekorten bij de politie groter zijn geworden.