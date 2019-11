Kabinet wil dat sollicitatietraining voor Tweede Kamerleden wordt vergoed

Als het aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt, kunnen Tweede Kamerleden binnenkort geld krijgen voor activiteiten die hen voorbereiden op „een volgende stap in de carrière”, zoals een sollicitatietraining of de cursus ‘Ken u zelf’. Dat is de lezen in een wetsvoorstel dat tot het eind van het jaar ter consultatie ligt, zo ontdekte het AD donderdagavond.

De maatregel is erop gericht de periode waarin vertrekkende Tweede Kamerleden afhankelijk zijn van wachtgeld te beperken door de parlementariërs middelen te geven waarmee ze snel na hun politieke activiteiten weer aan het werk kunnen. Hoewel voortijdig aftreden gezien kan worden als een „vertrouwensbreuk” met de kiezer, „is het wenselijk dat Kamerleden na aftreden snel kunnen beginnen met solliciteren”, is te lezen in de toelichting bij het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op voorbereidende activiteiten, zoals het leren schrijven van een bedrijfsplan. Momenteel moeten parlementariërs dat soort opleidingskosten zelf betalen. Het voorstel is onderdeel van de herziene Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, waar ook de wachtgeldprocedure in staat. Een vergelijkbare clausule voor trainingen is al opgenomen in de regelgeving voor lokale ambtsdragers.