K-popsterren veroordeeld voor groepsverkrachting bewusteloze vrouw

Twee K-popsterren zijn vrijdag in Seoul veroordeeld tot vijf en zes jaar cel voor het verkrachten van een bewusteloze vrouw. Dat meldt persbureau Reuters. Ook moeten de twee mannen tachtig uur behandelingen voor zedendelinquenten ondergaan. Ze hebben nog zeven dagen om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan.

Boybandzanger en acteur Choi Jong-hoon (29) kreeg vijf jaar cel opgelegd voor zijn rol in de verkrachting. De singer-songwriter Jung Joon-young (30) moet zes jaar de gevangenis in, omdat hem ook nog een tweede misdrijf ten laste is gelegd. Hij heeft ongevraagd video’s opgenomen van vrouwen met wie hij seks had en deze gedeeld met vrienden in een groepschat.

De beschuldigingen kwamen afgelopen maart naar buiten in wat het ‘Burning Sun-schandaal’ wordt genoemd. Burning Sun is een luxueuze club in de wijk Gangnam en eigendom van een voormalig K-popster. Begin dit jaar werd de club onderzocht op verdenkingen van drugshandel. Hierop kwam naar buiten dat de eigenaar ook een prostituee had ingehuurd, wat in Zuid-Korea illegaal is. Daarop werd zijn deelname aan de groepschat ontdekt, waarin mannen heimelijk opgenomen beelden deelden van seksuele handelingen en opschepten over misbruik.

In de groepschat waren ook zes foto’s en audiomateriaal gedeeld van de groepsverkrachting van de bewusteloze vrouw. De vrouw, die vermoedens had omdat zij na een avondje uit met de popsterren naakt in een hotelkamer wakker werd, heeft zich gemeld bij de onderzoekscommissie die het archief van de chatgroepen had.

De duistere kanten van de ook in het westen zeer populaire en op het oog suikerzoete Zuid-Koreaanse popcultuur komen de laatste jaren steeds meer aan het licht. Mannelijke sterren zijn beschuldigd van seksueel misbruik en vrouwelijke sterren zeggen gedwongen te zijn tot seksuele diensten aan mannen met veel macht in de industrie. Ook hebben twee K-popzangeressen, onafhankelijk van elkaar, afgelopen maand zelfmoord gepleegd. Het heimelijk opnemen van vrouwen in openbare ruimtes zoals toiletten of onder roltrappen leidde vorig jaar tot maatschappelijke protesten in Zuid-Korea.

