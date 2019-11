Japanse oud-premier Nakasone overleden

Yasuhiro Nakasone, die premier van Japan was van 1982 tot 1987, is overleden op 101-jarige leeftijd. Dat maakte zijn familie op vrijdagochtend lokale tijd bekend, meldt persbureau Reuters.

In de jaren waarin Nakasone Japan leidde, heeft hij veel hervormingen doorgevoerd. Hij verhoogde het budget van defensie en wilde het liefste de grondwet, die na de Tweede Wereldoorlog met invloed van de Verenigde Staten was geschreven, laten herzien. Hierin slaagde hij niet. Wel had hij een goede band met Ronald Reagan, de toenmalig president van de VS.

In Japan privatiseerde Nakasone onder andere de spoorwegen. Hiermee werden monopolies doorbroken, maar er was ook veel kritiek op zijn economische beleid. Nakasone overzag ook een hervorming van het educatiesysteem in Japan, meer gericht op discipline.

Yasukini

In 1983 was Nakasone de eerste Japanse premier die een officieel bezoek bracht aan Zuid-Korea. Twee jaar later werd hij bekritiseerd door China vanwege zijn bezoek aan de omstreden tempel Yasukini, waar slachtoffers van verschillende oorlogen worden herdacht. Enkele jaren daarvoor waren er in het geheim namen van oorlogsmisdadigers toegevoegd, waardoor een bezoek aan de tempel controversieel werd.

Als officier in de Japanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog zag Nakasone van dichtbij de vernietiging in zijn land. Nakasone verloor in de oorlog ook zijn jongere broer. Na 1945 ging hij aan het werk bij de politie van Tokyo. In 1970, als hoofd van het Agentschap van Defensie, overzag hij een geheim onderzoek naar het ontwikkelen van Japanse kernwapens.

Nakasone laat twee dochters en een zoon achter.