Italiaanse voetbalclubs roepen in open brief om actie tegen racisme

De twintig Italiaanse voetbalclubs uit de Serie A hebben vrijdag in een open brief opgeroepen om op te treden tegen racisme. Volgens de clubs uit de hoogste competitie is er de afgelopen jaren te weinig gedaan om racistisch gedrag in voetbalstadions tegen te gaan. In Italië waren er dit seizoen al meerdere racistische incidenten.

„Beelden van spelers die racistisch worden bejegend in het Italiaanse voetbal zijn dit seizoen over de hele wereld bekeken en besproken en dat beschaamt ons allemaal”, schrijven de clubs in de brief, die is gericht aan alle fans van Italiaans voetbal. „We kunnen hier niet langer over zwijgen of wachten tot het op magische wijze verdwijnt.”

In de brief staat verder dat er de afgelopen weken „positieve gesprekken” hebben plaatsgevonden met onder meer de Lega Serie A, de organisator van de competitie. Die gaat zich nu buigen over een uitgebreid anti-racismebeleid en strengere wet- en regelgeving. Het is niet duidelijk aan welke maatregelen wordt gedacht. In september eiste FIFA-voorzitter Gianni Infantino al maatregelen van de Italiaanse voetbalbond tegen racisme.

Mario Balotelli van Brescia dreigde begin deze maand van het veld te stappen nadat er apengeluiden en racistische liedjes vanaf de tribune klonken. Ook Internazionale-speler Romelu Lukaku werd al meermaals racistisch bejegend. De UEFA strafte Lazio Roma vorige maand voor racistisch gedrag van fans in de Europa League.

Nederland

Ook in Nederland zijn strengere maatregelen tegen racisme in voetbalstadions aangekondigd. Het kabinet en de KNVB maakten gisteren bekend hiertegen harder te willen gaan optreden. Een van de voorgenomen maatregelen is het plaatsen van extra camera’s op stadiontribunes. Die camera’s hebben gezichtsherkenning en vangen ook geluid op. De plannen moeten eind januari zijn uitgewerkt.

Aanleiding voor de maatregelen zijn racistische bejegeningen tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Daardoor werd de eerstedivisiewedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior twee weken geleden ruim tien minuten stilgelegd. Mendes Moreira werd naar eigen zeggen door het Brabantse thuispubliek uitgemaakt voor „k-zwarte, k-neger, katoenplukker en Zwarte Piet”. Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de racistische uitingen.