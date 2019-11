Iraakse premier Abdul-Mahdi dient ontslag in

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi gaat zijn ontslag indienen bij het parlement. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt op de Iraakse televisie, meldt persbureau AP. Zijn besluit volgt op een van de bloedigste dagen sinds het begin van de protesten in Irak. Er vielen donderdag zo’n veertig doden en honderden gewonden.

Abdul-Mahdi dient zijn ontslag naar eigen zeggen in na een oproep van de vooraanstaande sjiitische geestelijke Ali al-Sistani. Hij zei vrijdag in zijn wekelijkse preek dat het parlement „zijn opties moet heroverwegen”. De premier verklaarde „met grote bezorgdheid” te hebben geluisterd naar die preek. Abdul-Mahdi trad eind vorig jaar aan als premier van Irak. Het is nog onduidelijk wanneer hij zijn ontslag gaat indienen. Het parlement komt zondag weer bijeen.

Lees ook: De hoop op een beter leven is vervlogen in Irak

Sinds begin oktober zijn er in heel Irak demonstraties tegen de premier en zijn regering. De betogers hebben genoeg van corruptie, het gebrek aan banen en basale voorzieningen. In totaal zijn al meer dan vierhonderd doden gevallen bij de anti-regeringsdemonstraties.

Veiligheidsdiensten schoten donderdag demonstranten neer in de hoofdstad Bagdad en het zuiden van Irak. De politie en het leger waren ingezet om barricades van wegen op te heffen in economisch belangrijke regio’s. Daarnaast werd er geschoten op demonstranten om te voorkomen dat er een moskee in brand werd gestoken.