Gevaarlijk hackprogramma offline door internationale politieactie

Bij een internationale politieactie, onder meer in Nederland, is deze week een gevaarlijk hackprogramma offline gehaald. Dat heeft Europol, het samenwerkingsverband van politiediensten binnen de Europese Unie, vrijdag bekendgemaakt. De software werd in 124 landen gebruikt om gegevens van tienduizenden internetgebruikers te stelen. De servers waarop het programma draaide zijn offline gehaald, waarmee het hackprogramma onbruikbaar is gemaakt.

Het hackprogramma IM-RAT, ontwikkeld in Australië en België, werd verkocht aan zeker 14.500 cybercriminelen. Volgens Europol is de software een gevaarlijke bedreiging, door het gebruiksgemak en de lage kosten van omgerekend 23 euro. Door het programma via een truc te installeren op de computer van een slachtoffer kregen criminelen volledige toegang tot die computer. Daardoor konden wachtwoorden, kopieën van postpoorten en creditcardgegevens worden gestolen zonder dat een slachtoffer dit door had. Sommige slachtoffers werden afgeperst om hun gegevens terug te krijgen.

In Nederland vonden deze week acht huiszoekingen plaats bij verdachten van 20 tot 36 jaar oud, meldt de politie. Daarbij werden geen aanhoudingen verricht. Wel zijn meerdere laptops, mobiele telefoons en andere apparatuur in beslag genomen. Tegelijkertijd werden ook invallen gedaan in Australië, Colombia, Tsjechië, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In totaal zijn dertien arrestaties verricht en meer dan vierhonderd apparaten in beslag genomen.