Eerste vonnissen in proces Decembermoorden uitgesproken

In Suriname zijn vrijdag onverwacht de eerste vonnissen in het Decembermoordenproces uitgesproken, meldt de NOS. Twee verdachten, gevangenisdirecteur Jimmy Stolk en oud-bataljonscommandant Etienne Boerenveen, zijn vrijgesproken. De zaak tegen de inmiddels overleden voormalige legerleider Arthy Gorré wordt niet inhoudelijk behandeld. Tegen hem was twintig jaar celstraf geëist.

De journalisten die momenteel in de rechtszaal zitten, moesten hun telefoon inleveren. Daarom is er weinig bekend over de motivatie van de vonnissen en hoe het proces verder gaat. Ook is onbekend wanneer het vonnis van hoofdverdachte president Desi Bouterse zal volgen. Tegen de Surinaamse president, die momenteel op staatsbezoek in China is, is twintig jaar celstraf geëist.

In het megaproces staan 25 verdachten terecht voor betrokkenheid bij het martelen en doden van vijftien politieke tegenstanders in 1982 in Fort Zeelandia. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zij met een vooropgezet plan en een uitgebreid draaiboek om het leven gebracht.

