Duizend vragen over één oorlog

Vraag: welke Japanse commandant werd op 18 april 1943 in het kader van ‘Operation Vengeance’ [Operatie Wraak] uit de lucht geschoten? We bevinden ons op pagina 140 van Het grote Tweede Wereldoorlog-quizboek in het hoofdstuk ‘Keerpunten’. De dood van admiraal Yamamoto – want hij was het – is met recht een keerpunt te noemen. Hij had het plan ontwikkeld voor de Japanse aanval op Pearl Harbor. Toen de Amerikanen anderhalf jaar later achter zijn reisschema kwamen, stuurden ze vliegtuigen op zijn toestel af en schoten hem neer boven het eiland Bougainville. Yamamoto’s dood was een grote klap voor het moreel van de Japanners.

Hoeveel mensen zouden het antwoord op deze vraag weten? Waarschijnlijk niet veel; dit was er eentje voor de kenners. Gelukkig is het aanbod van vragen in dit quizboek gevarieerd, zodat ook degenen die zich niet dagelijks met de oorlog bezighouden kunnen meedoen.

Imperial War Museum

Het boek is samengesteld door Kieran Whitworth, die voor zijn illustraties kon putten uit de archieven van het Imperial War Museum. Verspreid over tien chronologische hoofdstukken zijn er in totaal duizend vragen om te beantwoorden. Sommige vragen hebben betrekking op strategie, terwijl weer andere gericht zijn op belangrijke technologische aspecten (wat is de naam van deze tank/mitrailleur etc.), mensen die van doorslaggevend belang zijn geweest (Patton/Rommel etc.) of gedurfde operaties.

De vragen zijn in verschillende vormen gegoten: soms open, soms multiple choice, terwijl bij andere er een hint voor het antwoord bij zit in de vorm van een anagram. Die letters zijn nogal verwarrend voor mensen die meer van de feiten zijn dan van de puzzels.

Een steekproef thuis leerde dat iemand die al 35 jaar leest over de Tweede Wereldoorlog zo’n tachtig procent van de vragen goed kan beantwoorden. Een geschiedenisnerd in opleiding (12) kwam tot ruim zestig procent. Dit boek is dus – het onderwerp daargelaten – ook geschikt voor in de zak of onder de boom.

Kieran Whitworth: Het grote Tweede Wereldoorlog-quizboek. Karakter Uitgevers. 240 blz. € 16,99. ●●●●●