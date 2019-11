Duikers vrijdag niet op zoek naar opvarenden gezonken Urkse kotter

De opvarenden van de gezonken viskotter uit Urk zijn nog niet gevonden. Ook vrijdag is de kans klein dat de twee mannen (27 en 41 jaar oud) boven water komen, omdat vanwege het slechte weer niet gedoken kan worden naar het wrak. De kustwacht verwacht dat er pas dit weekend gedoken kan worden. De vissersboot zonk donderdag voor de kust van Texel, de kans is zeer klein dat de opvarenden nog leven.

Op zee zijn de weersomstandigheden zeer slecht. De golven komen tot vier meter hoog en er is windkracht zeven voorspeld. Hoewel duiken voorlopig niet mogelijk is, proberen de reddingsdiensten wel op andere manieren te zoeken. Vrijdagochtend hebben medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de kustlijn van Callantsoog tot Den Helder afgezocht. Zij hebben niets aangetroffen. Ook patrouilleert er continu een reddingsschip van de kustwacht in de buurt de plek waar de kotter waarschijnlijk is gezonken.

Lees ook: Kustwacht staakt zoektocht opvarenden viskotter uit Urk

De waarnemend burgemeester van Urk Ineke Bakker heeft bovendien bekendgemaakt dat er vrijdag mogelijk wel met sonorapparatuur gezocht kan worden. Het is onduidelijk waar dit vanaf hangt.

Donderdagochtend voer de kotter ten westen van Texel toen het rond 05.45 uur een automatisch noodsignaal afgaf. Dit systeem wordt onder meer geactiveerd als het noodbaken van de boot in aanraking komt met water, zoals bij een schipbreuk. Rond 10.00 uur werd het schip met sonarapparatuur gelokaliseerd op de zeebodem. Al snel werd er vanuit gegaan dat de opvarenden waren overleden.

Het schip ligt niet in de verkeerslijn en is digitaal gemarkeerd zodat andere schepen er niet tegenaan botsen. Als het rustiger is op zee, zullen ook echte boeien worden toegevoegd om duidelijk te maken waar het wrak ligt, aldus de kustwacht.