Nabij een voetbalstadion in het Albanese Durres is een tentenkamp opgericht om mensen op te vangen die dakloos werden na een krachtige aardbeving dinsdag in alle vroegte. De beving, de zwaarste in decenia, kostte aan zeker 25 mensen het leven. Onder het puin wisten reddingswerkers meer dan veertig overledenen vandaan te halen. Nog steeds wordt er tussen de puinhopen gezocht, maar het reddingswerk is moeilijk door flinke naschokken.

Foto Armend Nimani/AFP