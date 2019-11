Deense club Viborg doet aangifte tegen Nederlandse ‘nepvoetballer’

De Deense profclub Viborg dacht begin deze maand een goede nieuwe speler binnen te hebben gehaald. De 25-jarige Bernio V. leek een professionele voetballer met banden met meerdere grote clubs en ambitieuze toekomstplannen. Maar toen hij eenmaal op het veld stond, bleek dat hij helemaal niet kan voetballen. Inmiddels wordt hij verdacht van onder meer fraude.

Aanvankelijk zag Viborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Denemarken, V. als een interessante speler. Zijn zaakwaarnemers deden zich volgens Viborg middels „vervalste documenten, e-mails en telefoontjes” voor als werknemers van het grote voetbalmakelaarskantoor Stellar Group. Zij vertelden dat de Nederlander een verleden had bij clubs als Cape Town City in Zuid-Afrika en het Chileense Audax Italiano.

De zaakwaarnemers stelden dat V. een club zocht om tijdelijk bij te spelen voor hij naar China vertrok, waar hij al een contract zou hebben bij Hebei Elite FC. Viborg was dermate enthousiast dat het de Nederlander een kans gaf zonder dat iemand hem ooit had zien voetballen.

Doordat op het trainingsveld V.’s prestaties erg tegenvielen, kwamen de Denen erachter dat ze een oplichter hadden aangenomen. V.’s zaakwaarnemers bleken niet voor de Stellar Group te werken en de imposante staat van dienst van de speler bij grote clubs bleek een verzinsel.

‘Iets klopte niet’

De eigenaar van Cape Town City heeft aan persbureau Reuters verteld dat er wel degelijk plannen zijn geweest om V. aan te nemen, maar dat de Zuid-Afrikaanse club de banden verbrak toen bleek dat er „iets niet klopte”. De verhalen over de andere clubs lijken helemaal uit het niets gegrepen.

Viborg heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de Nederlander en de ‘zaakwaarnemers’. De Deense club beschuldigt V. en zijn collega’s van fraude, vervalsing en identiteitsfraude. Viborg heeft overigens nog geen geld verloren aan de samenwerking met de nepvoetballer omdat er nog geen salaris was uitbetaald.

Deze aanklachten zijn niet de enige waarover de ‘voetballer’ zich moet verantwoorden in de rechtbank. Volgens Reuters is hij in Denemarken gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, diefstal en het bedreigen van getuigen. Via zijn advocaat heeft V. ontkend hier schuldig aan te zijn. Op de aanklachten van fraude heeft hij voor zover bekend nog niet gereageerd.