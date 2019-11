Alles voor uw oorlog

Toch klopt er iets niet. Ik wandel in Ahoy langs de stands zoals die hier bij elke beurs zijn. Vrijdag begint hier bijvoorbeeld een woonbeurs, en staan er bankstellen en ligbaden in de showrooms waar nu pantserwagens, ballistische schilden en raketwerpers liggen uitgestald.

Officieel heet het de ‘NIDV Exhibition Defence & Security’, jaarlijks georganiseerd door de stichting die bemiddelt tussen bedrijfsleven en het ministerie van Defensie, maar het is wel degelijk een wapenbeurs. Nachtkijkers of droneverkenners nodig voor uw oorlog? U vindt het hier.

Als argeloze buitenstaander kijk je toch wat verrast, als je twee mannen elkaars visitekaartjes ziet fotograferen naast een display met prototypen van langeafstandsraketten, alsof het om een partij schemerlampen gaat. Onder de loop van een Britse tank bladert een geïnteresseerde door de glimmende brochure.

Even krijg je een blik in een wereld waarvan je altijd dacht dat die zich meer in het verborgene ophield. Naïef genoeg dacht ik dat krijgsmaterieel een soort noodzakelijk kwaad was, dodelijk spul dat je discreet fabriceert, in plaats van aan te prijzen met slogans als hier: ‘Smartshooter. One shot, one hit’, ‘Perform and survive’ of: ‘Where courage meets technology’.

Ook de openingsspeech van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) is vol optimistische kreten, ‘nieuwste innovaties’, ‘nieuwe projecten op de markt’, ‘projectontwikkeling’, ‘veel orders en veel banen in Nederland.’

Ook dat is vreemd. Nederland staat rond de tiende plaats van wereldwijde wapenexporteurs, en tegelijkertijd horen we dat er niet genoeg geld is voor basale legerkleding. We produceren ijverig munitie voor oorlogen elders, terwijl onze eigen soldaten zelf ‘pang pang!’ moesten roepen. Toch ziet de staatssecretaris „mooie kansen”. Ze wenst iedereen „een hele mooie beursdag”.

Hoewel ruim de helft van de tweehonderd stands instrumenten etaleert die uiteindelijk ontworpen zijn om mensen mee te doden, is er van slachtoffers niets te zien. De burgerdoden staan buiten. Voor de deur tonen wat actievoerders foto’s van verwoeste dorpen en kinderen op de vlucht. Het protest richt zich vooral op de aanwezigheid van Israëlische bedrijven op de beursvloer.

Vanzelfsprekend maakt het geen enkele indruk. Zo’n 99 procent van de aanwezigen is man, veelal in uniform. Het type dat weet hoe de wereld in elkaar zit. Hier zie je de vanzelfsprekendheid waarmee dodelijk wapentuig geabstraheerd wordt tot slimme technologie, koeltjes getaxeerd door mannen in pakken en uniforms.

Vrouwen zijn er amper. Of toch. Bij een stand met communicatieapparatuur van het Duitse Rohde & Schwarz deelt een meisje versnaperingen uit. Ze draagt een Tiroler feestkostuum. Ook dat lijkt niemand absurd te vinden. Zij, de pitspoes van de internationale wapenhandel, is de enige die af en toe wat ongemakkelijk kijkt op deze mooie beursdag.

