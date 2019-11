Warenhuis Hudson’s Bay vraagt uitstel van betaling aan

Hudson’s Bay heeft in Nederland uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft de winkelketen donderdag naar buiten gebracht. De keten van luxe warenhuizen kan schuldeisers niet afbetalen.

Het bedrijf zegt als gevolg van een gerechtelijke uitspraak eerder deze week meerdere dwangsommen te moeten betalen. Daar is het niet toe in staat. Wie de getroffen partijen zijn, wilde het bedrijf donderdagavond niet aan persbureau ANP bekendmaken. Ook is onduidelijk op welke gronde de dwangsommen zijn opgelegd.

De keten hoopt de filialen in Nederland tot het einde van dit jaar open te houden, zoals eerder was aangekondigd. De warenhuisketen voert hierover overleg met een bewindvoerder.

De Canadese warenhuisketen maakte in september bekend voor het eind van dit jaar uit Nederland te vertrekken. Hudson’s Bay opende in 2017 in Nederland zijn deuren en telt nu nog vijftien filialen. Er werken ongeveer 1.400 werknemers. Aan de regeling die voor werknemers is getroffen, verandert vooralsnog niets.