VS verlagen bijdrage NAVO-begroting substantieel

De VS gaan hun bijdrage aan de operationele kosten van de NAVO substantieel verlagen en vanaf 2021 ongeveer inleggen als Duitsland. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg donderdag bevestigd, enkele dagen voor de viering van het zeventigjarige bestaan van het militair verbond. Washington gaat nog maar ruim 16 procent bijdragen aan het budget van ongeveer 2 miljard euro in totaal, in plaats van 22 procent.

President Trump is al langer kritisch over het trans-Atlantische verbond. Volgens het Amerikaans staatshoofd dragen andere lidstaten niet genoeg bij aan het bondgenootschap. Meerdere landen, waaronder Nederland, komen namelijk niet aan de minimumnorm van 2 procent van het bruto nationaal product voor Defensie, zoals eigenlijk is afgesproken. In het verleden sloot Trump niet uit helemaal uit de NAVO te willen.

Lees ook: De NAVO ‘hersendood’? Voor Duitsland is dat geen optie

De Amerikaanse verlaging voor het operationele budget is overwegend symbolisch. Het geld, onder meer voor het hoofdkwartier in België, is vergeleken met de militaire bijdrage van elk land te verwaarlozen. Volgens Stoltenberg hebben de 29 NAVO-landen ingestemd. „De VS betalen minder. Duitsland betaalt meer. Dus nu betalen de VS en Duitsland ongeveer evenveel”, zei de secretaris-generaal tijdens een persconferentie met de president Emmanuel Macron. Duitsland betaalde eerder nog zo’n 14 procent bij.

Stoltenberg prees de inzet van lidstaten zoals Duitsland die het Amerikaanse gat in het budget opvullen. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie kan donderdag niet zeggen of Nederland ook meer gaat bijdragen aan het operationele budget. Dat wordt tijdens een NAVO-bijeenkomst volgende week in Londen bekendgemaakt.

Macron moest op zijn beurt recente uitspraken verdedigen. De Franse president zei tijdens een interview onlangs dat het bondgenootschap „hersendood” is en een instabiele toekomst tegemoet gaat, onder meer naar aanleiding van de door de VS toegestane Turkse invasie in Noord-Syrië. Macron zei donderdag geen spijt te hebben van zijn uitspraken. „Misschien hebben we een wake-up call nodig.”