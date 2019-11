Voedingslogo Nutri-Score komt ook naar de Nederlandse supermarkt

Voedselfabrikanten moeten vanaf medio 2021 het nieuwe Nutri-Score-logo op hun producten plaatsen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, ChristenUnie) donderdagmiddag bekendgemaakt. De overheid moest een keuze maken uit drie Europese logo’s waarmee mensen in één oogopslag producten kunnen vergelijken.

Met de Nutri-Score moet in de supermarkt duidelijk worden welke producten meer of minder gezond zijn in hun categorie. De score beoordeelt op calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten. De eindscore bestaat uit letters en kleuren van A (groen) tot E (rood).

Voedingsdeskundigen zijn kritisch over het logo omdat het algoritme hierachter niet aansluit bij de Nederlandse richtlijnen voor gezonde voeding, waar de nieuwe Schijf van Vijf op gebaseerd is. Nutri-Score kijkt naar afzonderlijke voedingsstoffen, de richtlijnen naar voedingsmiddelen en voedingspatroon. Daardoor kunnen producten die in een ongezond voedingspatroon passen (zoals pizza en gesuikerde granen) een groene A of B krijgen, terwijl die uit de Schijf van Vijf (zoals thee en 30+-kaas) een gele C kunnen hebben.

Nutri-Score is een wetenschappelijk voedselscoresysteem dat is opgezet in Frankrijk. Naast dat land hebben ook België, Duitsland, Zwitserland en Spanje voor het keurmerk gekozen. De invoering van het voedselkeuzelogo in Nederland is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord, dat is ingevoerd omdat de helft van de volwassenen in Nederland te zwaar is.