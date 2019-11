Vader gezin Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik kinderen

De vader van het gezin in Ruinerworld wordt verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn drie oudste kinderen. Dat heeft justitie donderdag gezegd. De twee kinderen om wie het gaat, woonden niet op de boerderij in het Drentse dorp.

De 67-jarige Gerrit Jan van D. leefde jarenlang een geïsoleerd bestaan met zes van zijn negen kinderen in een boerderij. Uit dna-onderzoek is gebleken dat alle zes kinderen van Van D. zijn. Zij hebben dezelfde moeder, die in 2004 in Zwolle overleed, zo bevestigt justitie.

Behalve de vader wordt ook de 58-jarige huurder van de boerderij, Josef B., door justitie onderzocht. De twee worden ervan verdacht in 2009 een man uit Oostenrijk enkele maanden te hebben vastgehouden. Het Openbaar Ministerie deelt meer informatie omdat de twee verdachten in de zaak niet meer in beperkingen zitten.

De 67-jarige vader werd al eerder verdacht van witwassen en mishandeling van zijn kinderen. Seksueel misbruik is daar nu als aanklacht bij gekomen. De twee kinderen die vermoedelijk zijn misbruikt, hadden hun ouderlijk huis al eerder verlaten en hebben volgens justitie nooit in Ruinerwold gewoond.

Half oktober kwam het gezin in beeld bij de autoriteiten nadat de 25-jarige zoon Jan was opgedoken in een kroeg in het dorp. Hij zei zich zorgen te maken over het gezin. Daarop belde de eigenaar van het café de politie. Eenmaal ter plaatse werd de huurder van de boerderij gearresteerd, de vader van het gezin werd drie dagen later opgepakt. Jan onttrok zich al langere tijd van het geïsoleerde bestaan. Zo was hij actief op sociale media.

Niet ingeschreven

Tot vandaag was het onduidelijk of Gerrit Jan van D. de vader van de zeven kinderen in de boerderij was, omdat zij niet stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Dat is inmiddels gebeurd. Omwille van de privacy van het gezin heeft justitie niet bekendgemaakt in welke gemeente de kinderen staan ingeschreven.

Justitie heeft donderdag geen verdere details over het motief van Van D. bekendgemaakt. Eerder verklaarde hij dat hij vond dat de buitenwereld en het scholensysteem een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen hadden. Van D. stelde „een goddelijke school” voor die als basis moest dienen „voor onbeperkte persoonlijke ontwikkeling”. De man was in de jaren tachtig enige tijd verbonden aan de Moon-sekte, een religieuze beweging rond dominee Sun Myung Moon uit Zuid-Korea.