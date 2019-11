Tata Steel bevestigt massaontslag in IJmuiden

Bij de vestiging van Tata Steel in IJmuiden gaan 1.600 banen verloren. De ontslagen zijn onderdeel van een grotere reorganisatie bij de Europese tak van de staalfabrikant waarbij naar verwachting in totaal bijna 3.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat heeft het bedrijf woensdagavond bevestigd in een persverklaring.

Het gaat in IJmuiden bij ongeveer tweederde van de gevallen om kantoorbanen en managementfuncties. Naast de Nederlandse tak gaan er 1.000 arbeidsplaatsen verloren bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk en 350 „elders in de wereld”.

Het personeel in IJmuiden was eerder deze maand geïnformeerd over de naderende reorganisatie, maar daarbij werden nooit aantallen genoemd. Donderdagochtend zijn de werknemers in Nederland op de hoogte gebracht van de plannen, zo laat een ingewijde weten aan NRC. „Ik begrijp dat deze openheid tot onzekerheid en afleiding kan leiden. Ik ben echter liever open over onze bedoelingen en de reden achter de wijzigingen”, schrijft de Europese Tata-topman Henrik Adam in een brief aan het Nederlandse personeel. Daarin spreekt hij verder van een aanhoudende zwakke markt.

De gehele staalsector kampt met een afnemende vraag, terwijl de concurrentie van buiten Europa toeneemt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijzen zijn gedaald. Het moederbedrijf van Tata Steel wil met het snijden in het personeelsbestand bij zijn Europese vestigingen circa 170 miljoen euro besparen. Daarbij wil het bedrijf onder meer werk verplaatsen naar lagelonenlanden als India.

Mislukte fusie

In juni werd duidelijk dat het Indiase moederconcern van Tata Steel zich moest richten op forse kostenbesparingen binnen de Europese tak. Dit nadat de fusieplannen met het Duitse ThyssenKrupp afgeblazen werden toen duidelijk werd dat de Europese Commissie niet akkoord ging met de fusie. Hoewel toen geen concrete maatregelen werden genoemd, werd al snel gevreesd dat een groot deel van de besparingen zou moeten worden opgebracht door de Nederlandse tak van Tata Steel, waar 9.000 van de 21.000 mensen van Tata Steel Europe werken.

Naast de reorganisatie vreest het bedrijf de gevolgen van het strengere Nederlandse klimaatbeleid. De invoering van een nationale CO2-heffing bovenop het Europese emissiehandelsysteem zou volgens directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland duizenden banen op de tocht zetten.