Op vrijdagmiddag sta ik eindeloos te twijfelen bij de sushibar. De keuzemogelijkheden zijn enorm en ook nog toegenomen ten opzichte van de vorige keer dat ik hier stond. De sushi-maker heeft mijn gedraal aangezien, komt uit zijn keuken en spreekt mij aan: „Moeilijk hè?”. Ik beaam dat ik er niet uitkom. „Tja, hoe meer keuze hoe moeilijker. Ik had vroeger maar één keuze”.

„Oh ja?”, vraag ik belangstellend.

„Ja, mijn moeder vroeg: Wil je nasi, of geen nasi?”

