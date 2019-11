De Star Wars-games vertellen weer hun eigen verhaal

Voor veel Star Wars-fans was 30 oktober 2012 een feestelijke dag. Na drie slecht ontvangen prequels en jaren stilte kondigde Disney aan dat het Star Wars-maker LucasFilm had aangekocht en dat er drie nieuwe films kwamen.

Bedenker George Lucas bleef alleen als consultant aan. De ster van zijn gamestudio LucasArts was tanende, maar bleef legendarisch om zijn Star Wars-games en de Monkey Island-reeks. In april 2013 sloot Disney abrupt de deuren van de studio, legde alle bestaande Star Wars-gameprojecten stil en maakte bekend dat het qua games overstapt op een economisch model dat „de risico’s voor Disney zou minimaliseren”. Enige tijd later werd duidelijk wat dat betekende: Star Wars-gamerechten werden verkocht aan de door gamers gewantrouwde gamegigant Electronic Arts.

Daarna werd het stil. De afgelopen zeven jaar werden alleen smartphonegames en twee edities Star Wars Battlefront uitgebracht, waarin alleen gevechten uit films nagespeeld worden. Het lijkt logisch: gaming als marketingvehikel. Zie games als Battlefront. In de jaren voordat EA alleenheerschappij kreeg, zochten Star Wars-games nog naar nieuwe invalshoeken. Gamers verloren zich in verhalen rond de Force-gebruikende huurling Kyle Katarn en verkenden de dark side als Starkiller, leerling van Darth Vader. Met stip bovenaan: tweeluik Knights of the Old Republic, dat de films achter zich liet en vertrok naar het verre verleden van de reeks. Vierduizend jaar voor Star Wars begint Jedi-ridder Revan een revolutie tegen de Republiek en zijn eigen Jedi Order, die volgens hem te passief was in een eerdere oorlog. Spelers moesten de resulterende Jedi-burgeroorlog niet alleen beslechten, maar worstelden ook met ethische vraagstukken en PTSS.

De consensus in gameland is dat Knights of the Old Republic sterk genoeg is om zich aan de beste Star Wars-films te meten. Het rood-grijze masker van Revan is daar net zo iconisch als de zwarte helm van Darth Vader. Nu de hoofdreeks van Star Wars tot een einde komt, lijkt Disney te beseffen dat ook daar geld te halen valt: sinds dit jaar gaat het gerucht dat het bedrijf werkt aan een verfilming.

Nostalgische goodwill

Zou het toeval zijn dat er in het jaar waarin Disney zich met series als The Mandalorian afwendt van de Skywalkers, voor het eerst weer een Star Wars-game met een uniek verhaal op de markt komt? Het zou kunnen. Verschillende ambitieuze projecten sneuvelden, van prestige-crimedrama Star Wars 1313 tot ruimtepiratenspel Yuma. Star Wars: Jedi Fallen Order zou gewoon het eerste nieuwe verhalende Star Wars-project kunnen zijn met slagingskans. Maar Fallen Order past wel erg naadloos in het standaardplan voor spin-offs dat Disney voor de komende jaren in gedachten heeft. Het verhaal volgt gebaande paden; Cal Kestis is een jongeman die op het nippertje ontsnapte aan de vernietiging van de Jedi Order. Worstelend met zijn schuldgevoel – waarom overleefde hij wel, en zijn leraar niet? – gaat hij een missie aan om toekomstige Jedi te beschermen.

Wat Cal doet, kan natuurlijk niks uithalen: we weten al uit de films wie het kwaadaardige Empire klein krijgt. Liefhebbers van Star Wars-animatie zullen meteen een déjà vu krijgen, want het verhaal van Kestis lijkt wel erg veel op dat van held Kanan uit animatiereeks Rebels. De voorgeschreven nostalgische goodwill? Die scoort Disney met de aanwezigheid van Knights of the Old Republic 2-maker Chris Avellone in het schrijfteam, maar de rauwe randjes van zijn eerdere werk mag hij niet leveren.

Volgens EA nu al een groot verkoopsucces

Star Wars Jedi: Fallen Order is de snelst verkochte digitale release voor een Star Wars-spel ooit. Dat schrijft maker Electronic Arts in een persbericht zonder verkoopcijfers. De game is zowel digitaal als in de winkel verkrijgbaar: voor Xbox One, PlayStation 4 en pc, via de platformen Origin, Steam en Epic Games Store.

Ook typisch voor het standaardplan: het spel bevat een fijne fusie van elementen uit de beste games van de afgelopen tien jaar, van de eeuwige dreiging al je punten bij sterven te verliezen uit Dark Souls tot de voelbaar geregisseerde interactieve actiescènes van Uncharted. Risico’s worden zorgvuldig gemeden, en op een aantal storende bugs na is er eigenlijk weinig op af te dingen.

Vechten met je lightsaber voelt precies zoals je het inbeeldt in de films. Rennen tegen muren, hoge sprongen met de Force, vijanden met een handbeweging van een klif afwerpen: dit is de Jedi-fantasie ten top. Fallen Order is een goedgemaakte, degelijke game die netjes binnen de lijnen kleurt.

Is er een toekomst voor de verhalende Star Wars-game? Nu Disney’s aandacht weer naar de zijverhalen verschuift, lijkt het antwoord: ja – maar dan wel zo veilig mogelijk.