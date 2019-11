Sluit het kattenluik, lijn de poes aan!

Massamoordenaars zijn het, eco-terroristen die ziektes verspreiden, en wildkakkers die alleen al door hun aanwezigheid tal van andere schepsels stress bezorgen. Goed dus dat twee juristen van de Universiteit Tilburg woensdag in het Journal of Environmental Law benadrukten dat het illegaal is om katten ongecontroleerd naar buiten te laten gaan. Alleen in Nederland doden huiskatten jaarlijks naar schatting al 140.000.000 dieren.

Hoog tijd dat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn eindelijk wordt nageleefd, stellen de juristen. Maar bij rechtszaken tegen de eigenaren van loslopende katten en wegkijkende overheden kan het toch niet blijven?

Voor de hand ligt een onmiddellijk verbod op kattenluikjes. En daarna snel een forse milieutax op De Poezenkrant en verplicht kakruimen voor columnisten die volharden in sentimentele stukjes over hun harige monsters.

In haar lied ‘Muis in de supermarkt’ gaf Annie M.G. Schmidt in de jaren zestig al een oplossing tegen de moordzucht van de Felix catus: „En aan de deur daar hangt een bord/ ‘Katten alleen aan de lijn’.” Zo is het maar net: andere huisdieren mogen ook uitsluitend aangelijnd met het baasje naar buiten. Een paar suggesties: kunstminnende katteneigenaren kunnen in stijl over straat met de halsband die het Van Gogh Museum aanbiedt. Deze riem is gedecoreerd met Amandelbloesem, het schilderij dat Van Gogh voor de geboorte van zijn neefje schilderde.

Wie de stoerheid van de aangelijnde moordenaar nog enigszins overeind wil houden, kiest voor de bandana-riem van webwinkel Bol.com. Maar persoonlijk ben ik het meest geporteerd van de kattenuitlaatdraagtas van ekopen.nl. Voor 10,29 euro per kat zijn we van alle gesodemieter af. Met deze uitlaattas kan de kat die buiten komt niet meer krabben, bijten of wildkakken.