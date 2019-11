‘Slachtoffers bombardement Hawija bereiden claim voor tegen Nederland’

Slachtoffers en nabestaanden van het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija bereiden een claim voor tegen de Nederlandse staat. Dat zei advocaat Liesbeth Zegveld donderdag tijdens een interview met BNR Nieuwsradio. Zo’n dertig Irakezen hebben zich volgens haar inmiddels gemeld.

Zegveld vermoedt dat „er iets heel erg mis is gegaan” bij de militaire actie van Nederland in 2015, waarbij zo’n zeventig burgerdoden vielen. In totaal zijn er volgens de advocaat zo’n driehonderd direct of indirect getroffen door het bombardement. „Zoveel slachtoffers kan je niet afdoen als collateral damage”, aldus de advocaat.

„Het staat niet in verhouding tot het doel dat is getroffen. Je vraagt je ook af waarom mensen niet zijn eerst gewaarschuwd”, gaat Zegveld verder. „Die explosieven in die fabriek hadden er de volgende dag ook nog gestaan.” Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) zei onlangs dat getroffenen Iraakse autoriteiten moeten vragen om vergoeding. Daar is Zegveld het niet mee eens: „Degene die de bom gooit is verantwoordelijk.”

De Irakezen meldden zich nadat NRC en NOS hadden onthuld dat Nederland verantwoordelijk was voor de luchtaanval op een bommenfabriek van terreurgroep Islamitische Staat. De advocaat benadrukt dat de claim nog in een „heel pril stadium” is. Stukken zijn aangeleverd in het Arabisch, maar het is dus nog onduidelijk wat voor zaak de nabestaanden en slachtoffers mogelijk straks zullen beginnen.