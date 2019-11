Secretaris-generaal Siebe Riedstra vertrekt bij Justitie

De hoogste ambtenaar van Justitie en Veiligheid, Siebe Riedstra, legt in april 2020 zijn functie neer. Dat bevestigt het ministerie donderdagavond. Zoals eerder al werd verwacht wil de secretaris-generaal rond de formatie van een nieuw kabinet volgend jaar zijn departement ruimte geven om vervanging te vinden. Volgens Riedstra is het „tijd om de estafettestok over te geven aan een nieuwe secretaris-generaal”.

Ingewijden zeggen dat Riedstra (64) uit eigen beweging vertrekt. De ambtenaar wordt directeur van ABDTopconsult, een adviesbureau van de overheid. Riedstra werd in 2015 naar Justitie en Veiligheid gehaald om te zorgen voor „cultuurverandering” op het ministerie dat met problemen kampte. Eerder werkte hij voor Infrastructuur en Waterstaat.

Maar onder het bewind van Riedstra ging alsnog veel mis op het departement. In mei moest staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) opstappen omdat ambtenaren bepaalde criminaliteitscijfers van asielcijfers verdoezelden. Het ministerie hield vol dat dit onbedoeld was gebeurd, maar recent bleek dat ambtenaren wel degelijk op de hoogte waren van de ontbrekende informatie. Zijn secondant Ronald Barendse en directeur Anita Vegter, met wie Riedstra het ministerie moest opschonen, vertrokken eerder al.