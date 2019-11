Protesten Irak: bloediger dan ooit

In Irak vond donderdag een van de bloedigste dagen plaats sinds, begin oktober, de demonstraties tegen de regering begonnen. Binnen een etmaal kwamen 28 mensen om het leven. Eerder waren ook al ruim 300 mensen omgekomen bij de onlusten. De overwegend jonge betogers willen af van de gevestigde politieke klasse, die volgens hen corrupt is en de belangen van het land niet dient. Hun woede keert zich ook steeds meer tegen Iran, dat veel invloed geniet in Irak.