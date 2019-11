Oud-voetbaltrainer Pim Verbeek (63) overleden

Voormalig voetbaltrainer en oud-profvoetballer Pim Verbeek is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft eredivisionist Sparta Rotterdam donderdag bekendgemaakt. De Rotterdammer was al langere tijd ziek. Verbeek was onder meer hoofdtrainer bij Feyenoord en bondscoach van de Nederlandse Antillen, Zuid-Korea en Australië. Begin dit jaar stopte hij als trainer na drie jaar bondscoach van Oman te zijn geweest. Sindsdien was hij bestuurslid bij Sparta.

Als speler kwam Verbeek uit voor Sparta, waar hij na meerdere knieblessures op 25-jarige leeftijd werd afgekeurd voor profvoetbal. In 1989 werd hij op 33-jarige leeftijd aangesteld als trainer van Feyenoord, de tweede club in zijn loopbaan als coach. Daar ging zo’n beetje alles mis wat mis kon gaan, vertelde Verbeek in 2010 aan NRC. „Ik kreeg met ego’s te maken, geld, groepjesvorming, spelers die lekten naar de media.”

In Nederland was Verbeek daarnaast onder meer trainer van FC Wageningen, FC Groningen en Fortuna Sittard. Met de Limburgse club werd hij in 1995 kampioen in de eerste divisie. Als bondscoach bereikte hij met Australië het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Voor zijn laatste klus als bondscoach van Oman, waarmee hij in 2017 de Gold Cup of Nations won, was Verbeek technisch directeur bij de Marokkaanse voetbalbond.

