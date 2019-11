Opnieuw meer geiten in Nederland, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is dit jaar opnieuw toegenomen, terwijl het aantal varkens en runderen verder is gedaald. Er zijn nu 614.000 geiten, 4,5 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal geiten verdrievoudigde tussen 2000 en 2018, onder meer doordat gespecialiseerde geitenhouders hun capaciteit flink vergrootten. Deze bedrijven bezitten 92 procent van alle geiten in Nederland. Alleen tussen 2009 en 2010 daalde het aantal als gevolg van de uitbraak van Q-koorts waardoor, duizenden geiten werden geruimd.

Ondanks een geitenstop in Gelderland en Noord-Brabant, waar meer dan de helft van de Nederlandse geiten worden gehouden, leven ook hier meer geiten dan vorig jaar. Net als in Utrecht en Overijssel mogen zich in deze provincies vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s geen nieuwe geitenbedrijven vestigen en is het voor bestaande geitenboeren verboden om uit te breiden. Mensen die in de buurt van een geitenboerderij wonen, hebben een grotere kans op longontsteking, bleek in 2017 uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is onduidelijk hoe dat precies komt.

Varkens en runderen

Het aantal varkens en runderen in Nederland daalde dit jaar juist opnieuw. Er zijn nu ruim 12 miljoen varkens in Nederland, zo’n 2 procent minder dan vorig jaar, waarvan bijna de helft in Noord-Brabant. De overheid is al jaren bezig om het aantal varkenshouders terug te draaien. De varkensstallen zorgen onder meer voor stankoverlast en met sanering wordt ook milieuwinst behaald. Varkenshouderijen dragen voor 17 procent bij aan de totale landbouwuitstoot. Een van de aanleidingen voor de boerenprotesten dit jaar is de recente discussie over inkrimping van de veestapel.

Het huidige kabinet heeft 180 miljoen euro vrijgemaakt om overlastgevende varkenshouders in Midden- en Zuid-Nederland uit te kopen. De sanering zou moeten leiden tot een reductie van 700.000 varkens. Boeren die vrijwillig willen stoppen, kunnen zich sinds deze week aanmelden voor deze subsidie.

Het aantal runderen nam dit jaar met 3 procent af naar 3,8 miljoen. Een kwart van het rundvee in Nederland is te vinden in Gelderland, waar het aantal nauwelijks afnam. In Noord-Brabant nam het aantal runderen absoluut gezien het hardst af.

