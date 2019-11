Onderzoeksraad: rijhulpsystemen auto’s nog niet veilig genoeg

Er is nog veel mis met elektronische rijhulpsystemen in nieuwe auto’s. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een donderdag gepubliceerd rapport. Fabrikanten introduceren systemen nog voordat ze uitontwikkeld zijn, bestuurders weten vaak niet wat deze wel of niet kunnen, eisen van de overheid sluiten niet goed aan en er wordt te weinig geleerd van ongevallen.

Nieuwe auto’s hebben steeds vaker rijhulpsystemen zoals een noodstopsysteem en adaptive cruise control, waarbij de auto automatisch afstand houdt tot de voorganger. Hierdoor worden meerdere taken van de bestuurder overgenomen door de auto. De overheid hoopt dat deze systemen bijdragen aan het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers, maar zou er volgens de OVV dan goed aan doen om regelgeving aan te scherpen.

De nieuwe rijhulpsystemen worden door fabrikanten vooral gebruikt om meer nieuwe auto’s te kunnen verkopen, terwijl eigenlijk de verkeersveiligheid centraal zou moeten staan, stelt de Onderzoeksraad. Ook de overheid heeft onvoldoende duidelijk hoe de nieuwe systemen werken, en welk effect ze hebben op de weg.

Fabrikanten moeten consumenten die een nieuwe auto kopen beter voorlichten over de werking van een hulpsysteem, vindt de OVV. Hetzelfde geldt als ze een software-update doorvoeren. Verder moet de overheid beter zicht krijgen op de werking van de systemen. De huidige wetgeving is volgens de Onderzoeksraad achterhaald, en zou op Europees niveau moeten worden aangepast op de mogelijkheden van de moderne systemen.

Nog niet uitontwikkeld

Hulpsystemen nemen nu soms nog niet de juiste beslissing omdat de technologie nog niet is uitontwikkeld, stelt de OVV. Zo zien sommige noodremsystemen een pijlwagen bij werkwerkzaamheden over het hoofd. Van bestuurders wordt verwacht dat zij ingrijpen wanneer dit nodig is. „Dit vergt concentratie terwijl automatisering juist minder alert maakt”, schrijft de Onderzoeksraad. Ook hebben automobilisten niet altijd door of een hulpsysteem daadwerkelijk is ingeschakeld.

Daarnaast wijst de Onderzoeksraad op de beperkte ondersteuning van software-updates. Nieuwe auto’s gaan ruim twintig jaar mee, terwijl fabrikanten software veelal maximaal vijf jaar ondersteunen. Als er wel een software-update wordt uitgevoerd, is het voor bestuurders niet altijd duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de functionaliteit van een hulpsysteem. Momenteel bestaat er nauwelijks regelgeving voor deze software.

Autobranchevereniging RAI laat in een reactie weten bezig te zijn met verbeteringsmaatregelen, waaronder een betere voorlichting, en de aanbevelingen van de Onderzoeksraad te zullen bespreken.