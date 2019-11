Nieuwe aanvallen met gijzelsoftware raakten ook Nederlandse bedrijven

Meerdere Nederlandse bedrijven zijn in de voorbije maanden slachtoffer geworden van een reeks aanvallen met gijzelsoftware. Dat bevestigt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) donderdag na berichtgeving van de NOS, dat zich baseert op een vertrouwelijk rapport van de overheidsorganisatie. De aanvallen begonnen volgens de NOS vermoedelijk in juli vorig jaar. Een van de getroffen bedrijven zou een chemieconcern zijn dat een belangrijke toeleverancier is van kritieke infrastructuur.

Het NCSC deed onderzoek na signalen van aanvallen met zogeheten ransomware in het buitenland. De organisatie concludeerde dat deze aanvallen wereldwijd circa 1.800 bedrijven hebben geraakt, waaronder een „klein aantal” bedrijven uit Nederland. Een woordvoerder van het NCSC wil niet in detail treden omdat het om een vertrouwelijk rapport gaat.

‘Russische criminele groeperingen’

In het rapport staat volgens de NOS dat de aanvallen vermoedelijk zijn uitgevoerd door Russische criminele groeperingen, hoewel er weinig over hen bekend is. Ze zouden Lockergoga, Ryuk en MegaCortex hebben gebruikt. Die zorgen ervoor dat bestanden niet meer toegankelijk zijn tot bedrijven de criminelen betalen.

In het rapport schrijft de NCSC volgens de NOS verder dat het „niet onwaarschijnlijk” is dat de overheid of kritieke infrastructuur last zullen ondervinden van de aanvallen. Deze zouden wereldwijd gericht zijn op ziekenhuizen, winkelketens en grote bedrijven in de auto-industrie. Ook zouden Nederlandse takken van multinationals doelwit zijn. Een daarvan is een tak van een Amerikaans chemiebedrijf dat een belangrijke toeleverancier is voor drinkwatervoorziening, internettoegang en energie.