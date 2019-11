Na ‘vechter Pier’ krijgt ProRail nu ‘softe John’ als baas

Al veertien jaar werkt John Voppen (1972) bij ProRail. Sinds deze week is hij er officieel de baas. Maar collega’s zien in hem nog steeds de consultant die hij was toen hij vanuit zijn vorige werkgever Accenture voor het eerst een voet over de drempel van de spoorbeheerder in Utrecht zette: rustig, bedachtzaam en gericht op consensus. Een manager, én een uitvoerder.

Of dat positief of negatief is voor hoe ProRail de komende tijd zal gaan functioneren, moet nog blijken. ProRail staat aan de vooravond van een grootschalige verandering. Ingegeven door jaren van conflicten tussen Utrecht en Den Haag, besloot het vorige kabinet dat ProRail zijn zelfstandigheid moet inleveren en als zelfstandig bestuursorgaan onder de minister verder moet. Per 1 januari 2021 moet die operatie afgerond zijn, hoewel de verzelfstandiging in de spoorsector nog als zeer omstreden te boek staat. Men vraagt zich daar ook af voor welk probleem die verzelfstandiging nu precies een oplossing is.

Waar Voppens eigengereide voorganger Pier Eringa vaak de bühne opzocht en dwars door alle bestuurslagen heen zijn mening uitte en visies verkondigde, was Voppen als operationeel bestuurder de afgelopen jaren al verantwoordelijk voor de contacten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat deed hij blijkbaar zodanig dat het vertrouwen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) in hem groeide. De laatste maanden fungeerde Voppen, die naast zijn baan bij ProRail ook lid is van de raad van toezicht van het Deventer Ziekenhuis, al als interim-bestuursvoorzitter van ProRail.

Eringa wist ProRail de afgelopen jaren om te bouwen van een bedrijf dat structureel met zichzelf worstelde en doelstellingen niet haalde, tot een organisatie die goed scoorde op punctualiteit en weer trots was op zichzelf. De naderende ‘annexatie’ van ProRail vervulde Eringa met afschuw: hij voelde er niets voor om een ambtenaar te worden. Voppen maakt dat oprecht niets uit. Eringa is een vechter, Voppen doet dingen het liefst samen. In die zin zou je Voppen de ‘anti-Pier’ kunnen noemen.

Met de benoeming van Voppen keert ProRail terug in rustiger vaarwater. Een deel van de organisatie snakt hier naar, een ander deel maakt zich zorgen of hij de belangen van het bedrijf de komende tijd wel hard genoeg zal verdedigen in de contacten met het ministerie.

In zijn vrije tijd traint Voppen een basketbalteam bij talentenvereniging Uball in Utrecht, waar hij ook voorzitter is. Op zijn profielpagina staat dat zijn pupillen hem omschrijven als „een softe coach”. Veel bestuurders zullen dat als een diskwalificatie beschouwen. Voor Voppen is het een kwaliteit waar hij trots op is.