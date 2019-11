Na dertig jaar alsnog vrijspraak voor politiechef stadionramp Hillsborough

De Britse politiechef David Duckenfield is donderdag vrijgesproken van zijn aandeel bij de ramp in het Hillsborough stadion in 1989. Hij werd beschuldigd van doodslag door grove nalatigheid. Bij de ramp in het Engelse Sheffield kwamen 96 toeschouwers om het leven.

De inmiddels 75-jarige David Duckenfield, die leiding had over de politie-inzet bij de wedstrijd, heeft altijd enige betrokkenheid ontkend. De ramp voltrok zich tijdens een bekerduel tussen de voetbalclubs Liverpool en Nottingham Forrest. Liverpool-fans raakten bekneld en werden doodgedrukt toen paniek in de verouderde sta-tribunes van het stadion uitbrak. Het was de de grootste ramp in de Britse sportgeschiedenis.

‘Gechoqueerd en verdoofd’

Duckenfield gaf op die bewuste 15 april bevel om een hek te openen, waardoor de vakken volstroomden en mensen verdrukt raakten. Hij loog daar lange tijd over. Donderdag sprak een jury hem toch vrij, maar de precieze overwegingen zijn niet bekend. „Ik ben gechoqueerd en verdoofd door het oordeel van de jury”, zei Barry Devonside, vader van een van de overledenen, tegen persbureau Reuters.

De schuld werd lange tijd bij de rellerige en dronken Liverpool-supporters gezocht. Pas in 2016 kwam een Engelse jury na jaren onderzoek tot de conclusie dat zij „onwettig om het leven gekomen” waren en politie nalatig was geweest, door toegangspoorten niet te sluiten. Bovendien hadden de autoriteiten beschuldigende documenten in in de doofpot gestopt. De rechtszaak tegen Duckenfield begon een jaar later.

Bekijk de beelden van de stadionramp:



Naast Duckenfield lopen er ook nog strafzaken tegen andere betrokken. Liverpool FC wil met het oog daarop niet te veel zeggen, maar prijst in een verklaring wel de moed en het doorzettingsvermogen van de nabestaanden. „We delen vandaag de reactie en de frustratie van de families en alle anderen die geraakt zijn door de tragedie in Hillsborough.”