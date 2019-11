Monopoly, move over

Handelen willen we! In vastgoed, aandelen, specerijen, edelmetaal, noem het maar. We willen kopen, verkopen, nog meer kopen en dan al het geld tellen om te zien wie het meeste heeft. Gelukkig voor mensen met verdiendrang is daar Chartered: The Golden Age, een bordspel waarin spelers wedijveren om de rijkste koopman of -vrouw te worden in het Amsterdam van de 17de eeuw.

Chartered is bedacht en uitgegeven door Jolly Dutch Games, een jonge Nederlandse spellenmaker die het geld voor de productie van Chartered verwierf via een crowdfunding-campagne op Kickstarter. Inmiddels is Chartered af, te koop en te spelen.

Monopoly heeft hotels, Chartered heeft pakhuizen. Dat zijn stapelbare herenpandjes, mooi vormgegeven, die tot vier verdiepingen hoog kunnen rijken. Maar: je mag een pand alleen op een kavel bouwen als je ook de juiste kavelkaart speelt. Die kavelkaarten koop je op de markt.

De aandelenbeurs is waar het geld verdiend wordt. Elk pakhuis dat je plaatst, wordt onderdeel van een handelsmaatschappij. De omvang van de maatschappijen op het prachtige speelbord bepaalt de waarde ervan op de beurs.

Gestaag is aanvankelijk het tempo van Chartered. Grachten worden voller, panden hoger, spelers rijker. Op papier althans: geld geïnvesteerd in aandelen is pas aan het einde van het spel punten waard.

Maar dan gebeurt het: als twee handelsmaatschappijen aan elkaar groeien, fuseren ze tot één nieuw bedrijf met de waarde van de twee vorige. Die fusiefirma’s kunnen de dynamiek op z’n kop zetten. Bij ons domineerde de buskruitcompagnie de eerste helft van het spel. Maar een fusie tussen handelsmaatschappijen koffie en amfioen (opium) bracht deze plots in de ideale positie om buskruit op te slokken. De speler die het zag aankomen voelde zich goed en slim vanwege zijn investeringen in amfioen, de rest werd erdoor overvallen. Leuk!

Extra jammer dat we in één potje niet één fusie meemaakten. Cruciale kavels werden op hand gehouden en waren daarmee van de markt af. Een gewiekste koopmanstruc? Of is het zo te makkelijk om fusies te blokkeren? We zijn er nog niet over uit.

De spelregels van Chartered zijn simpel, maar diep genoeg om je te laten zoeken naar de beste strategie. Investeer je in de grootste onderneming met de duurste aandelen? Of spreid je het risico? Een diverse aandelenportefeuille is robuust. Maar hoe zorg je er dan voor dat je die grote klapper maakt?

Chartered mist de pit van een keiharde beursconfrontatie. De aandelenkoersen gaan in Chartered maar één kant op: omhoog. Spelers kunnen aandelenkoersen van de concurrentie niet negatief beïnvloeden door een aandelendump. Ergens jammer, maar er is wel iets te zeggen voor de minimalistische aanpak van Jolly Dutch Games: Chartered voelt gelikt en af. Monopoly komt er thuis niet meer in. Wij stapelen liever pakhuizen.

Chartered: The Golden Age ●●●●● 49 euro, 2-6 spelers, Jolly Dutch Games

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2019