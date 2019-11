Militaire vakbond: nog steeds problemen met kleding bij Defensie

Opnieuw is er bij Defensie een probleem met de levering van kleding. Volgens de militaire vakbond AFMP is er een tekort aan winterjassen en schoeisel, bevestigt die donderdag na berichtgeving van De Telegraaf. Ook is er een probleem met de levering van de zogeheten desertuniformen, de geel-bruine uniformen.

Het ministerie van Defensie bevestigt dat het jaarbudget voor kleding is overschreden, maar stelt tegenover NRC dat dat probleem kon worden opgelost door „herschikking van het budget”. Van problemen bij de levering van de uitrustingen, zoals het AFMP stelt, is volgens een woordvoerder van het ministerie geen sprake. Wel waren „tijdelijk” enkele spullen en maten niet op voorraad. „Het KPU, dat centraal de uitrustingen uitgeeft, is ook afhankelijk van de fabrikant. Daar moeten de spullen op voorraad zijn.” De woordvoerder kan niet ingaan op specifieke gevallen zoals genoemd in De Telegraaf, zoals een lange wachttijd voor nieuwe kisten.

Volgens de vakbond is sprake van een personeelstekort bij het KPU en is er onvoldoende inzicht in het algehele kledingbudget of wie daar beroep op moet doen. Vorig jaar kregen militairen die deelnamen aan een grote NAVO-oefening in Noorwegen geld om zelf hun winterkleding aanschaffen. Toen was de kledingafdeling KPU niet in staat om op tijd spullen te leveren.