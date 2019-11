Kabinet versoepelt PFAS-norm voor vervuilde grond

Het kabinet gaat de PFAS-norm voor de afvoer van vervuilde grond aanzienlijk verruimen. De maatregel is bedoeld als oplossing voor een groot aantal bouw- en baggerprojecten dat sinds de zomer stilligt nadat het kabinet de PFAS-norm had aangescherpt. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet op donderdag. Mogelijk kan straks driekwart van de stilgelegde projecten weer hervat worden.

Vervuilde grond die per kilo meer dan 0,1 microgram PFAS, een verzamelnaam voor een grote hoeveelheid giftige stoffen, bevat, mag nu niet worden afgevoerd. Die norm wordt nu verruimd naar 0,8 microgram.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) wil de versoepeling vrijdag bekendmaken. Het besluit is mede gebaseerd op berekeningen en onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Afgelopen juli besloot Van Veldhoven tot de 0,1-norm omdat nog nauwelijks bekend was wat de consequenties voor het milieu en de volksgezondheid waren als de vervuilde grond ongecontroleerd zou worden afgevoerd. Dat leidde tot het stilleggen van een groot aantal bouw- en baggerprojecten maar ook bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamhedenaan het spoor.

Schadeclaims

Werkgevers stonden op hun achterste benen. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer sprak van een „ernstig bedrijfsongeval” en dreigde met schadeclaims ter compensatie van geleden financiële schade. Van Veldhoven moest zich sindsdien verdedigen tegen de kritiek dat ze met een absurd lage norm onrust en economische schade had veroorzaakt. En wat de woede extra groot maakte: de PFAS-kwestie komt bovenop de stikstof-uitspraak van de Raad van State, waardoor ook al een groot aantal bouwprojecten en de aanleg van nieuwe snelwegen stil dreigden te vallen.

Van Veldhoven had overigens zelf de bevoegdheid niet om de PFAS-norm aan te scherpen. Dat mag op grond van de Bodemwet alleen na metingen en wetenschappelijk onderzoek naar de consequenties voor het milieu en de volksgezondheid. Dat heeft het RIVM nu in kaart gebracht met als gevolg een nieuwe landelijke norm van 0,8 microgram. Op lokaal niveau kunnen gemeenten hogere normen toestaan als dat, op basis van eigen metingen, verantwoord is.