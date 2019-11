Vleeshandelaar krijgt jaar cel voor verkoop paardenvlees als rundvlees

Vleeshandelaar Hans W. heeft een jaar cel opgelegd gekregen voor het verhandelen van paardenvlees dat hij aanbood als rundvlees. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald. De 61-jarige W. verkocht grote hoeveelheden paardenvlees aan een Frans bedrijf. De fraude vond tussen 2012 en 2013 plaats.

De rechtbank oordeelde dat W. schuldig is aan deelname aan een criminele organisatie. Ook probeerde W. de fraude te verhullen door papieren te vervalsen. De rechtbank neemt het de handelaar kwalijk dat hij het vertrouwen van consumenten in de industrie heeft beschadigd, omdat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat de ingrediënten op de verpakking kloppen. Omdat W. niet eerlijk was over de herkomst van het vlees, heeft hij volgens de rechtbank bovendien de voedselveiligheid in gevaar gebracht.

Lees ook: Hans W. wordt gezien als één van de spilfiguren in de zogeheten paardenvleesfraude. De zaak leidde in 2013 tot een internationaal schandaal.

Ook woog de rechtbank mee dat W. met de fraude diverse bedrijven in de productieketen schade heeft berokkend. Zij kwamen door het paardenvleesschandaal in een kwaad daglicht te staan. De straf valt lager uit dan de eis van drie jaar cel van justitie.

Eerder schandaal

In het vonnis is rekening gehouden met een eerdere veroordeling voor fraude. W. werd in 2012 al veroordeeld omdat hij drie jaar eerder paardenvlees als halal-rundvlees had verkocht. W. opereerde destijds niet alleen, maar werkte samen met compagnon Jan F.

Donderdag moest F. vanwege de eerste fraudezaak voor het hof in Den Bosch verschijnen. In hoger beroep werd bepaald dat hij 2,6 miljoen euro aan de Staat moet betalen voor fraude met het paardenvlees dat de twee mannen uit Argentinië haalden, schrijft BN de Stem.

Nadat zij waren veroordeeld, werkten de twee dus opnieuw samen. In de recentere zaak met het Franse paardenvlees wordt F. door justitie gezien als de man die alles uitdacht, contact onderhield met het Franse bedrijf in kwestie en de inkoop van het paardenvlees regelde. F. werd in Frankrijk al veroordeeld tot een celstraf. In Nederland moet hij nog voor de rechtbank komen.