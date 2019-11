IDFA-prijzen voor persoonlijke film en groepsportretten

De documentaire In a Whisper heeft woensdag de hoofdprijs van het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam voor lange documentaire gewonnen. Het is een zeer persoonlijke film van hartsvriendinnen Heidi Hassan en Patricia Pérez Fernández, die elk apart de malaise en censuur van Cuba ontvluchtten en via videobrieven contact hielden.

Punks van Masja Oomen viel in de prijzen voor beste montage en regie: een integer portret van Nederlandse probleemtieners op een verbeterboerderij in Frankrijk. Een ander groepsportret, nu in een Iraanse gevangenis voor jonge vrouwen die hun vader of echtgenoot hebben vermoord, won de prijs voor beste regie. Mehrdad Oskouei laat in Sunless Shadows, de openingsfilm van IDFA, zien dat zij dat bestaan prefereren boven de ‘vrijheid’ buiten.

Tot beste Nederlandse documentaire werd Sidik en de panter van Reber Dosky gekozen, over een Koerdische bergbewoner op zoek naar een mythische Perzische panter die naar hij hoopt vrede zal brengen. Punks kreeg een speciale vermelding.

Lees ook: Een interview met documentairemaker Reber Dosky over zijn prijswinnende documentaire

Beste middellange documentaire was Anticlockwise van Jalal Vafaei, over een politiek bewogen horlogemaker wiens familie getekend blijkt door politieke strijd. Beste nieuwkomer was de Britse Lucy Parker met Solidarity, over The Blacklist Support Group van bouwvakkers die na klachten over veiligheid of werkomstandigheden op een zwarte lijst belandden en geen werk meer kregen. The Waiting Room was het beste virtual reality-project: daarin filosofeert Victoria Mapplebeck over het lichaam en technologie, terwijl we haar fatalisme en machteloosheid bijna lijfelijk ervaren: ze wordt bestraald wegens borstkanker.