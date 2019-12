Gooi halogeenlampen weg, ook als ze het nog doen

Als u groen van gemoed bent, moet u iets doen wat u niet gewend bent. Draai die halogeenlamp uit de plafonnière (jaja, hij doet het nog prima) en gooi hem weg.

Echt doen, presto, vervang al uw oude lampen door een led-lamp. Led-lampen gebruiken veel minder stroom dan halogeenlampen of gloeilampen. Zo veel minder, dat het voor het milieu beter is dat de led-lampenfabriek extra werk heeft.

De Stichting Urgenda (die van de klimaatrechtszaak) deed die oproep deze maand. Als Nederland overgaat op led, bespaart dat verrassend veel CO 2 . Spaarlampen en tl-balken mogen blijven zitten.

De stichting sprak de overheid aan, maar het loont om zelf de portemonnee te trekken. Led-lampen zijn goedkoop geworden. Ze zijn in tien jaar zo snel in prijs gedaald dat ze nu moeiteloos voor 3 à 5 euro te koop zijn. Die kosten verdienen zich heel snel terug door besparing op elektriciteit. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal maakte er een tabelletje van. Een 40 watt-lamp vervangen door led bespaart bijvoorbeeld jaarlijks 4,10 euro aan stroom als de lamp redelijk vaak aan is. Milieu Centraal rekent met 550 branduren per jaar. Een lamp in de keuken of de woonkamer haalt dat gemakkelijk.

Die aankoop is dus al na een jaar goed-koper (en direct goed voor het klimaat). Milieu Centraal rekent wel voorzichtig met vijf jaar terugverdientijd om het hele huis in één klap gloeilampvrij te maken. Een deel van de oude lampen in huis heeft immers een laag wattage, of brandt weinig – zoals in de slaapkamer of de studeerkamer.

Urgenda houdt het op twee jaar, en dat lijkt niet gek. Kijk maar in de winkel: led is nauwelijks meer duurder dan de ouderwetse lampen die nog bijna overal te koop zijn. De verkoop van bijna alle stroomslurpende lampen is gaandeweg aan banden gelegd door Brussel, halogeen pas vorig jaar. Ze mogen alleen nog uit oude voorraden verkocht worden. Maar sommige inkopers hebben blijkbaar flink gehamsterd.

De Action bij mij om de hoek, het viel op, heeft een schap vol halogeenlampen. Wie zo’n lamp koopt, is een euro goedkoper uit – tot de energierekening binnenkomt. Een gemeente als Gilze en Rijen geeft al led-lampen weg bij de voedselbank, als steun voor minima.

Nog even over de CO 2 -besparing: Urgenda komt op 0,3 miljoen ton als veel Nederlandse huishoudens al hun oude lampen wegdoen. Dat is evenveel als de uitstoot van een kleine elektriciteitscentrale. De Tweede Kamer heeft vorig jaar trouwens ook opgeroepen om led te verplichten voor bedrijven. Dat schiet nog meer op.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2019